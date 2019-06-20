الهلال يقترب من التعاقد مع مدرب ليون

ماجد محمد(صدى):

أكدت العديد من الصحف الفرنسية، أن مجلس إدارة نادي الهلال فتح خط مفاوضات مع برونو جينيسيو المدير الفني لفريق ليون الفرنسي، وذلك للتعاقد معه في الفترة القادمة.

وتنتظر إدارة الهلال رد ” جينيسيو ” الذي أبدى موافقة مبدئية لإتمام التعاقد خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تقدم الفريق بعرض مالي ضخم لمدرب ليون على حد وصف الصحف الفرنسية.

وكان ” جينيسيو ” قد قاد ليون في الموسم الماضي من الدوري الفرنسي، وأنهى البطولة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن الوصيف، و19 نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر.