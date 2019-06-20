جامعة الباحة تعلن مواعيد القبول للمتقدمين

إبراهيم الزهراني(صدى):

بدأت جامعة الباحة استقبال طلبات القبول لبرامج البكالوريوس للعام الجامعي 1440 / 1441هـ، عن طريق بوابة القبول الإلكتروني على موقع الجامعة هنـــــا بوابة القبول يوم الأحد القادم ٢٠ شوال ويستمر القبول حتى 30 شوال الجاري.

وقالت الجامعة إن القبول يشمل جميع التخصصات الأكاديمية المتاحة للبنين والبنات في ثلاث عشرة كلية بالمدينة الجامعية ومجمع كليات البنات ببهر ومجمع كليات البنات بشهبة والمحافظات.

وأضافت أن عملية القبول تتم من خلال حساب خاص لكل طالب وطالبة عبر بوابة القبول والتسجيل، ولا تتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات، كما أنه لا يتطلب أيضاً مراجعة العمادة، ولدى المتقدم فرصة تعديل الرغبات والبيانات خلال هذه الفترة، مع وجوب الحرص على ترتيب الرغبة حسب الأهمية بالنسبة للمتقدم أو المتقدمة وستكون وسيلة الاتصال الأساسية هي حساب المتقدم أو المتقدمة إضافة إلى رسائل عبر البريد الإلكتروني المدخل للمتقدم أو المتقدمة.