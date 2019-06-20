العداء مازن الياسين يقتنص المركز الأول باسم المملكة في التشيك

نواف السالم(صدى):

اقتنص العداء مازن الياسين، اليوم الخميس، المركز الأول في منافسات السباق المقام في أوسترافا بجمهورية التشيك.

وغرد الحساب الرسمي لـ اللجنة الأولمبية السعودية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : العداء السعودي مازن الياسين فاز بالمركز الأول في سباق 400 متر Nationl برقم 46.25 ثانية في لقاء اوسترافا في جمهورية التشيك”.

وعلى جانب أخر يواصل العداء السعودي عبده مرزوق البحث عن بطاقة التأهل إلى بطولة العالم 2019، بعدما حقق المركز الأول في سباق 100 متر National بزمن 10.56 ثانية في لقاء اوسترافا بجمهورية التشيك مساء يوم الأربعاء.