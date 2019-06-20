مواطنون يجددون دعوتهم لتوطين المناصب في القطاع الخاص

عادل الحربي(صدى):

جدد عدد من المواطنين مطالبهم بتوطين المناصب في شركات القطاع الخاص في المملكة؛ للحد من ظاهرة الفصل التعسفي.

وجاءت الحملة على خلفية عدد من وقائع الفصل التعسفي أو الخصومات من رواتبهم إضافة إلى المعاملات غير اللائقة. في شركات القطاع الخاص بالمملكة.

وشهدت منصة ” تويتر ” بشكل خاص عدد من التغريدات على مستوى واسع والتي تُطالب وزارة العمل بالتدخل لإنصاف الموظفين.

وجدد المواطنين تلك الدعاوى بعد أن تسبب مدير شركة خاصة يحمل الجنسية الفلسطينية في ممارسة الضغط على موظفيه وتسريحهم من العمل، حيث انتشرت تغريدات تتضمن شكاوى من بعض الشركات الخاصة، إلا أنه لم تتمكن ” صحيفة صدى ” من التأكد من صحة هذه الشكاوى .