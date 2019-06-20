  • الجمعة 21

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” الغذاء والدواء ” توضح طرق تعقيم الرضاعات والحلمات

” الغذاء والدواء ” توضح طرق تعقيم الرضاعات والحلمات

” الغذاء والدواء ” توضح طرق تعقيم الرضاعات والحلمات
علي القحطاني(صدى):

نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الخميس، طرق تعقيم الرضاعات والحلمات في انفوجراف لها عبر حسابها الرسمي على ” تويتر “.

وقالت الهيئة إنه في البداية لابد من تعقيم الرضاعات والحلمات المستخدمة للرضع الذين تقل أعمارهم عن 3 أشهر بشكل يومي، ويكتفى بغسلها بعد مل استخدام للرضع الأكبر سنا.

وأضافت : ” لابد من غمس جميع الأدوات في وعاء مليء بالماء المغلي لمدة 5 دقائق ثم تترك لتبرد “.

وتابعت : ” التعقيم الكيميائي: تتوفر مواد كيميائية مخصصة لتعقيم الرضاعات والحلمات وفي حال استعمالها يجب غسلها بالماء والصابون جبدا قبل الاستخدام “.

وأخيرًا ” المكيال الموجود بالعبوات لبدائل حليب الأم معقم ولا يحتاج أن يغشل إلا في حال تلوثه فيغسل ويجفف جيدا بالهواء قبل إعادته للعبوة “.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5154 ] نشر منذ 13 ساعة

الله يصلح الذرية يارب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *