” الغذاء والدواء ” توضح طرق تعقيم الرضاعات والحلمات
نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الخميس، طرق تعقيم الرضاعات والحلمات في انفوجراف لها عبر حسابها الرسمي على ” تويتر “.
وقالت الهيئة إنه في البداية لابد من تعقيم الرضاعات والحلمات المستخدمة للرضع الذين تقل أعمارهم عن 3 أشهر بشكل يومي، ويكتفى بغسلها بعد مل استخدام للرضع الأكبر سنا.
وأضافت : ” لابد من غمس جميع الأدوات في وعاء مليء بالماء المغلي لمدة 5 دقائق ثم تترك لتبرد “.
وتابعت : ” التعقيم الكيميائي: تتوفر مواد كيميائية مخصصة لتعقيم الرضاعات والحلمات وفي حال استعمالها يجب غسلها بالماء والصابون جبدا قبل الاستخدام “.
وأخيرًا ” المكيال الموجود بالعبوات لبدائل حليب الأم معقم ولا يحتاج أن يغشل إلا في حال تلوثه فيغسل ويجفف جيدا بالهواء قبل إعادته للعبوة “.
qlq[ عدد التعليقات: 5154 ] نشر منذ 13 ساعة
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الله يصلح الذرية يارب