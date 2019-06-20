ايصال المياه الى حي الشفا بمحافظة طريف خلال عشرة ايام

سعيد العجل(صدى):

حسب تطلعات وتوجيهات سمو سيدي الامير فيصل بن خالدبن سلطان امير منطقة الحدود الشماليه حفظه الله وحرصه على وصول المياه لكافة اهالي المحافظه نظرا لزيادة استهلاك المياه في فصل الصيف .

اجتمع صباح هذا اليوم الخميس الموافق 1440/10/17 سعادة محافظ طريف الاستاذ /بدر بن نجر الصقر بمدير فرع مكتب المياه بالمحافظه المهندس عبداللطيف صبح الحازمي و من ضمن مخرجات الاجتماع فقد وجه سعاده محافظ طريف ادارة فرع المياه بسرعة انهاء كافه الاعمال وتركيب العدادات واطلاق خدمة المياه لكافة الأحياء.

ابتداءً بحي الشفا وأنهائها خلال عشر ايام من تاريخه . كما تم التوجيه بالتأكد من نقاط توزيع مياه الاشياب بالمحافظه والتي تم تسليمها مؤخرا ضمن عقد استثماري مخصص لآليه بيع وتنظيم المياه على حسب نوع الحاجه ، والمحدده ضمن تعميد الصهاريج بألوان تحدد نوع الخدمه .

على ضوء ذلك وجه سعادته بالاهتمام الكبير بأهالي الباديه حيث تتم حالياً تعبئة المياه الخاصه بهم من بئر القرو ليتم بعد ذلك وضع اليه تسهيل واستبدال البركه الحاليه باشياب خاصه بهم واخذ بالاعتبار الباديه المتواجدين من خارج المنطقه وتسهيل مهمتهم للتعبئه .