غدًا تبدأ مربعانية القيظ بأطول نهار

عادل الحربي(صدى):

يشهد غدًا الجمعة الموافق 19 شوال 1440 هـ، بداية الصيف الحقيقي في نصف الكرة الشمالي، وهو ما يُعرف بـ ” مربعانية القيظ “.

ويمثل الانقلاب الصيفي نهاية الربيع وبداية الصيف لنصف الكرة الشمالي، بينما ينتهي بحلول الاعتدال الخريفي الذي يصادف هذا العام تاريخ 23 سبتمبر.

وسيكون غدًا الجمعة هو أطول نهارًا وأقصر ليلاً في السنة، ثم بعدها يبدأ عكسيًا بزيادة الليل بالتدرج حتى يتم الاعتدال الخريفي في 22 سبتمبر، حيث ستكون غدًا الشمس عمودية على مدار السرطان، وترى صورة الثريا بعد الزوال في المستنقعات المائية، ويسمى هذا الحدث عند البادية بـ ” صكة أم عميد “.

وستشهد الفترة المقبلة ” مربعانية القيظ ” ، التي تتميز بلواهيب حارة في شدة عترتها وعنفوانها، من بدايتها إلى نهايتها، وبالأخص عند منتصف الجوزاء في 13 ذي القعدة.

وفي هذا الصدد توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الباحث الفلكي ماجد الرخيص، أن فصل الصيف هذه السنة عامة سيكون أشده في قويضة سهيل، ومدتها 27 يومًا من دخول سهيل في 23 ذي الحجة “.

يذكر أن الانقلاب الصيفي في نصف الكرة الشمالي في يونيو وفي نصف الكرة الجنوبي في ديسمبر.