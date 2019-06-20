” سامسونج ” تصلح هاتفها الجديد القابل للطي ” جالاكسي F ” لطرحه في الأسواق

لندن(صدى):

أعلنت شركة سامسونج الكورية، عن جاهزية هاتفها الجديد القابل للطي ” جالاكسي F ” للطرح في الأسواق لأول مرة، وذلك بعد عملية تصليحه.

وأكدت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، أن الشركة أتمت عملية تصنيع هاتفها الجديد القابل للطي ” جالاكسي F ” ، ليتم طرحه في الأسواق لأول مرة منذ إعلان الشركة الكورية العملاقة عن تصنيعه.

وأوضحت الصحيفة، أن الهاتف القابل للطي يبلغ سعره 1980 دولارًا، وكان من المفترض أن يُطرح في الأسواق خلال شهر أبريل الماضي، لكن تم اكتشاف بعض المشكلات به ما أجل عملية الطرح؛ لحين التغلب على المشكلة بشكل نهائي.

وظهرت شائعات خلال الفترة الماضية، أن شركة سامسونج ستصدر الهاتف القابل للطي في يوليو المقبل قبل إطلاق هاتف جالاكسي Note 10، ولكن الشركة نفت هذا الأمر ولم تحدد موعد ثابت للإطلاق.

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