” فيفي عبده ” تتهم خادمتها الفلبينية بسرقة مشغولاتها الذهبية
اتهمت الراقصة المصرية فيفي عبده، خادمتها ” فلبينية الجنسية “ ، بسرقة مشغولاتها الذهبية من منزلها، ومبلغ مالي، وهروبها من المنزل.
وتقدمت فيفي عبده ببلاغ رسمي، اليوم الخميس، إلى قسم شرطة مصر القديمة، لينتقل فريق من ضباط الأدلة الجنائية للشقة؛ للمعاينة.
واتضح من المعاينة الأولية سلامة مداخل ومنافذ الشقة، وهروب الخادمة.
غندورة[ عدد التعليقات: 12634 ] نشر منذ 22 ساعة
الله ياخذهن مايجي من وراهن إلا البلاوي إلا مــــارحم ربي.
الوحدة منهن ماتهرب إلابعد تجيب (مطمة) أقلها (السرقة)”
هي اللي حافظة البيت شبر شبر وتعرف كل ششئ عن أفراد الأسرة.
علشان كذا (ضعاف النفوس) يستفيدون منها تعطيهم (المعلومات)
ولاتنسون (السائق) أردى من الخادمة تشتري منه العلوم بريال.
أي فرد في الأسرة (غريب) لاتأمنه.. ومن ضمن الأفراد الغرباء في الأسر (زوجات الأبناء) حتى لوكانت في سكن مستقل (الصالحة) فيهن واللي في حالها قليل.
إلا مايجي يوم وتنسى نفسها وتحسبها من بقية العائلة وتحشر خشمها في كل ششئ وتفتعل المشاكل من لاشئ.