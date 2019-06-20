” فيفي عبده ” تتهم خادمتها الفلبينية بسرقة مشغولاتها الذهبية

القاهرة(صدى):

اتهمت الراقصة المصرية فيفي عبده، خادمتها ” فلبينية الجنسية “ ، بسرقة مشغولاتها الذهبية من منزلها، ومبلغ مالي، وهروبها من المنزل.

وتقدمت فيفي عبده ببلاغ رسمي، اليوم الخميس، إلى قسم شرطة مصر القديمة، لينتقل فريق من ضباط الأدلة الجنائية للشقة؛ للمعاينة.

واتضح من المعاينة الأولية سلامة مداخل ومنافذ الشقة، وهروب الخادمة.