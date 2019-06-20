ابن عم تميم يواصل فضح تنظيم الحمدين ويصفهم بالإرهابيين
واصل الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، وابن عم تميم بن حمد، فضح تنظيم الحمدين الإرهابي، مؤكدًا أنهم يواصلون تزييف الحقائق.
ورد ” فهد ” على التقرير المغلوط الذي انتشر في الساعات الماضية بشأن قضية جمال خاشقجي، ليؤكد أن نظام الحمدين يواصل تزوير المستندات لإثبات تورط المملكة في الأمر.
وقال ابن عم ” تميم ” عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” نحن نعلم أنهم يستهدفونه قبيل قمة العشرين مثلما فعلوا العام الماضي للتأثير على الرأي العام العالمي ولكنهم فشلوا “.
وأضاف: ” ستفشل جميع مساعي تنظيم الحمدين الإرهابي وحليفتهم الغير شريفة تركيا ” ، مستعينًا في تغريدته بقول الله تعالى: ” كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله “.
عبدالله الناصر / /حائل[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 12 ساعة
علينا ا ن نترك قطر تهيم على وجهها بين انقره وطهران ولكن علينا ان ندرك وبكل جلاء ووضوح ان الشعب العربي القطري لايتعاطى اطلاقآ بايجابيه مع الأتراك والمجوس وهذا مفهوم وموروث لايمكن تجاوزه ببساطه الأتراك تم سحلهم في الوجبه والذكريات خالده ويدركها القطريين بكل فخر وتفاخر ولكن الأمور انقلبت راسآ على عقب بعد ذلك وسياسة السياده التي تتعاطى بها الدوحه اتمنى البدء بمشروع شرق سلوى قريبآ انه قاهر ومؤلم ويصيب بالجنون والاندحار
ابو محمد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 19 دقيقة
الحمدين و تميم الحقد و الكراهيه اعمت قلوبهم و أبصارهم عن الحق و النار تحرق قلوبهم على هذه البلاد المقدّسة و على حكامها و شعبها و هدفهم إسقاط حكام المملكة و التلذذ بإهانة الشعب السعودي و تشريده و تمزيقهم خابوا و خابت مساعيهم و بحول الله و قدرته أن نهايتهم قريبه و سقوطهم قد اقترب لم يعتبروا ممن سبقهم من الحكام العرب ( صدام – معمر – علي صالح – بشار – البشير ) كل هولاء ذهبوا إلى مزبلة التاريخ و استمرت المملكة في التقدم و الازدهار و السبب دعوة إبراهيم لهذه البلاد الطاهرة حفظ الله حكامها و شعبها من كل شر …