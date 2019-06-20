ابن عم تميم يواصل فضح تنظيم الحمدين ويصفهم بالإرهابيين

نايف السالم(صدى):

واصل الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، وابن عم تميم بن حمد، فضح تنظيم الحمدين الإرهابي، مؤكدًا أنهم يواصلون تزييف الحقائق.

ورد ” فهد ” على التقرير المغلوط الذي انتشر في الساعات الماضية بشأن قضية جمال خاشقجي، ليؤكد أن نظام الحمدين يواصل تزوير المستندات لإثبات تورط المملكة في الأمر.

وقال ابن عم ” تميم ” عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” نحن نعلم أنهم يستهدفونه قبيل قمة العشرين مثلما فعلوا العام الماضي للتأثير على الرأي العام العالمي ولكنهم فشلوا “.

وأضاف: ” ستفشل جميع مساعي تنظيم الحمدين الإرهابي وحليفتهم الغير شريفة تركيا ” ، مستعينًا في تغريدته بقول الله تعالى: ” كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله “.