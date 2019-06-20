جامعة الملك خالد تعلن أسماء المقبولين في برنامج دكتوراه التاريخ والبرامج المدفوعة الرسوم

محمد بن طحيطح(صدى):

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا أسماء المقبولين والمقبولات في برنامج الدكتوراه تخصص (التاريخ)، وبرامج الدراسات العليا مدفوعة الرسوم للعام الجامعي 1441هـ.

وأوضحت العمادة أن على الطلاب المقبولين مراجعة عمادة الدراسات العليا بالمدينة الجامعية بالقريقر مبنى (د) الدور الرابع، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر ابتداءً من يوم الثلاثاء 22/10/1440هـ إلى نهاية دوام يوم الخميس 24/10/1440هـ لاستكمال إجراءات القبول وبالنسبة للطالبات المقبولات عليهن مراجعة وكالة عمادة الدراسات العليا بالمركز الجامعي لدراسة الطالبات بلعصان (صالة القبول) من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر خلال التاريخ الموضح أعلاه مع إحضار الأصل لجميع الوثائق، وأوضحت العمادة أن على المتقدين الاطلاع على نتائج القبول من خلال موقع الجامعة.