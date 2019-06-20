وظائف إدارية شاغرة في مجموعة البحري

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة البحري عن توفر وظائف إدارية شاغرة في الرياض وذلك وفق المعلومات المذكورة اسفله.

وتضمنت الوظائف : تنفيذي مبيعات أول (Sr. Sales Executive): المؤهل المطلوب: البكالوريوس في النقل البحري أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها، تشترط في المتقدمين على الوظائف 4 سنوات في في مجال الشحن التجاري على اقل تقدير، وإتقان اللغة الإنجليزية.

ومُنسق محاسبة (Accounting Coordinator):،المؤهل المطلوب: الدبلوم في المحاسبة أو ما يعادلها، لا تشترط في المتقدمين الخبرة، إتقان اللغة العربية والإنجليزية.

المرجو من المهتمين بالوظائف اعلاه الإطلاع على التفاصيل والتقديم عبر الموقع الإلكتروني لمجموعة البحري عبر الرابط الآتي:هنــــــا.