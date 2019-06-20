خطوات حجز موعد في الأحوال المدنية عبر أبشر

علي القحطاني(صدى):

يبحث المواطنين كثيرًا حول خطوات حجز موعد في الأحوال المدنية عبر بوابة أبشر، حيث وفرت البوابة الجهد والوقت للمواطنين والمقيمين؛ لتسهيل إجراءات الخدمات

ويمكنكم الدخول عبر الرابط من هنا لحجز موعد في الأحوال المدنية عبر بوابة أبشر بسهولة.

ويتم حجز موعد في الأحوال المدنية عقب تسجيل الدخول على بوابة أبشر من حساب المستفيد سواء كان مواطناً أو مقيماً.

سيتم توضيح نوعية الخدمة المطلوبة عقب تسجيل الدخول، ثم تحديد الوقت واختيار أحد المواعيد المناسبة من تلك المتاحة، ثم في النهاية الحجز الإلكتروني.

يذكر أنه يوجد ” خانات ” أو ” حقول ” مطلوبة يجب إدخالها قبل تسجيل موعد في الأحوال المدنية ومنها رقم الهوية الوطنية/الإقامة، ونوع التقويم (هجري – ميلادي)، وأيضًا تاريخ الميلاد، وأخيرًا يتم إدخال الرمز المرئي ثم الضغط على “ التحقق من البيانات ”.