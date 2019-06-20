سيدة تختلق واقعة اختطافها لابتزاز زوجها لدفع فدية

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية في الثلاثينات من عمرها ، على التحايل على زوجها باختلاق واقعة اختطافها ومساومته على دفع مبلغ 150 ألف جنيه فدية .

وكانت تلقت الشرطة المصرية في بني سويف بلاغاً من تاجر يبلغ من العمر 42 عاماً ، يفيد بخروج زوجته 34 عاماً ، من منزلهما لقضاء بعض الاحتياجات وعدم عودتها، وأن مجهولاً اتصل به من هاتفها المحمول، وطلب 150 ألف جنيه فدية مقابل إطلاق سراحها.

على الفور تم تشكيل فريقاً من شرطة بني سويف ، توصلت جهوده إلى قيام الزوجة باختلاق الواقعة كذباً بالاتفاق مع 3 أشخاص آخرين .

وأكدت الشرطة في بيان إعلامي ، أنه تم ضبط المتهمين الذين اشتركوا مع المتهمة الرئيسية في الجريمة، واعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع ربة المنزل، بهدف ابتزاز زوجها مادياً، وضبطت ربة المنزل وبحوزتها هاتفها المحمول، واتخذت الإجراءات القانونية.