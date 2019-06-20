” ميدغلف للتأمين ” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ” ميدغلف للتأمين ” ، باب التقديم على 22 وظيفة للرجال والنساء ذوي الخبرة وحديثي التخرج من خلال البوابة الوطنية للعمل ” طاقات “.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة للعمل بالرياض، تحت المسميات التالية:

1- أخصائي تدريب للجنسين ” وظيفتان “:

ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في الموارد بشرية، ومطابقة الشروط لبرنامج ” تمهير ” ، ولا يشترط وجود خبرة سابقة.

2- مدير حساب عميل للرجال فقط ” 20 وظيفة “:

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الإدارية، مع خبرة لا تقل عن سنتين.

كما أشارت إلى أن التقديم متاح بدءً من اليوم الخميس، على أن تكون طريقة التقديم من خلال:

– أخصائي تدريب:

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– مدير حساب عميل:

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