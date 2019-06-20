بينها تغير الهرمونات والحساسية.. أضرار لا تتوقعينها لاستخدام مزيلات الماكياج

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أكد خبراء في التجميل ، أن جميع أنواع مزيلات الماكياج سواء المائي أو اليزيت أو المناديل المٌبللة ، لها الكثير من الأضرار على البشرة، خاصة مع الاستخدام الخاطئ، والبشرة الحساسة .

ومن أبرز تلك الأضرار :

حساسية الجلد : تستخدم المواد الكيميائية المعروفة باسم البارابين والتي تشمل إيثيل بارابين، بوتيل بارابين، وإيزوبروبيل بارابين كمواد حافظة لمنع نمو البكتيريا في مزيلات الماكياج والتي يمكن أن تسبب تفاعلات مختلفة مثل تهيج الجلد، البقع، وعيوب البشرة، حساسية الجلد.

مادة أخرى مثيرة للحساسية في مستحضرات التجميل هي الساليسيلات التي يمكن أن تسبب اندلاع طفح جلدي يكون رد الفعل التحسسي غير ظاهر حتى تصبح الأعراض حادة، لذلك يجب قراءة الملصق الخاص بالمنتج للتأكد من خلوه من تلك المواد قبل الشراء.

مشاكل في العيون : يستخدم ماكياج العيون على نطاق واسع حتى من قبل النساء اللائي لا يستخدمن الماكياج الثقيل، وأثناء عملية إزالة الماكياج خاصة مع بعض المستحضرات المزيلة التي لا تستخدم لإزالة ماكياج العيون، قد ينزلق القليل من المستحضر داخل العين، ما يسبب احمرارها، وقد يمتد الأمر إلى التهاب العين، لأن تلك المنطقة شديدة الحساسية وبيئة خصبة لتنامي البكتريا.

تغير الهرمونات : الاستخدام المطوّل للمستحضرات المزيلة للماكياج قد يؤثر على نظام الغدد الصماء ويتداخل مع عمل الغدة الدرقية، والتريكلوسان مركب كيميائي شائع الاستخدام يضاف لمستحضرات التجميل لإبقائها خالية من الجراثيم، ومع الاستخدام المنتظم، يتم امتصاص الترايكلوسان وتراكمه في الجسم، ويؤثر على الغدة الدرقية ما يؤدي إلى خلل في إفرازات الهرمونات، قد يؤدي ذلك إلى حالات متعلقة بالغدة الدرقية مثل الصداع وزيادة الوزن والاكتئاب.

تصبغات في الجلد : يمكن أن تؤدي منتجات مستحضرات التجميل التي تستخدم مكونات ذات جودة رديئة إلى تلون الجلد، التأثير يمكن أن يأتي في صورة بقع، أو تصبغ لون البشرة عن طريق بقع داكنة، احمرار، ظهور نمش.

وأضاف الخبراء ، أن استخدام مستحضرات إزالة الماكياج التي تعتمد على المواد الكيميائية بانتظام يمكن أن يكون له آثار ضارة على بشرتك وقد يؤدي إلى ضرر دائم، وأفضل طريقة لتجنب هذه الآثار الجانبية لمزيلات الماكياج هي عن طريق الحد من استخدام مستحضرات التجميل والتحول إلى المنتجات الطبيعية أو العشبية، وتذكري دائمًا قراءة الملصق وشراء مستحضر خالي من المواد الكيميائية قدر الإمكان.