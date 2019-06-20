ضبط رجل قتل شقيقه انتقاما لشرفه.. اغتصب زوجته وصورها عارية

القاهرة(صدى):

واصلت النيابة العامة المصرية تحقيقاتها مع رجل قتل شقيقه بخمس طعنات ؛ انتقامًا لشرفه.

وقال المتهم في أقواله إن شقيقه خدر زوجته واغتصبها، ثم صورها عارية أثناء ممارسته الجنس معها، وهو ما دفعه لقتله.

وفي التفاصيل عثرت الأجهزة الأمني على شاب ثلاثيني مقتولا وبالتحقيقات تبين أن شقيقه هو مرتكب الجريمة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الذي اعترف بجريمته لافتًا إلى أن شقيقه المجني عليه، اعتاد معاكسة زوجته، التي اشتكت منه أكثر من مرة.

وتابع : ” زوجتي أخبرتني يوم الواقعة، بقيام شقيقي بتخديرها، وممارسة الجنس معها، إلى جانب إخباره لها بتصويرها وهي عارية لابتزازها فيما بعد، وتمكنه من تكرار الممارسة معها فيما بعد “.

وقال الزوج المتهم: ” شقيقي استغل عاهتي وبتر ذراعي منذ سنوات، ومن ثم كان على يقين بعدم مقاومتي له، إلا أن ما حدث أخرجني عن شعوري، ولم أكن أقصد قتله، وإنما تأديبه فقط “.

وأحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات.