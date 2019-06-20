الكشف عن الموديل الجديد ” Passat Alltrack ” من فولكس فاجن

برلين(صدى):

أعلنت شركة فولكس فاجن ، عن الموديل الجديد من سيارة الأراضي الوعرة Passat Alltrack، بسعر يبدأ من 47 ألف و800 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها Passat Alltrack الجديدة تتوفر بمجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 190 حصان و272 حصان. وتتضافر جهود المحركات مع نظام الدفع الرباعي 4Motion وناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض.

ويتميز الموديل الجديد من الناحية التصميمية من خلال الجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 17 بوصة والمقاعد المريحة وكشافات الضباب العاملة بتقنية LED ومجموعة التعليق المتوائمة والقفل التفاضلي الإلكتروني.

وتتمتع السيارة الجديدة بحزمة موسعة من الأنظمة التقنية، والتي تمكن السيارة من السير بنظام قيادة آلي جزئي حتى سرعة 210 كلم/س، كما تعتمد الكشافات على تقنية LED-Matrix. وتم تجهيز نظام الملتيميديا ببطاقة SIM للتمتع بخدمات الإنترنت المختلفة وكذلك خدمة التدفق.