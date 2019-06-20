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ترامب: ستعرفون قريبا إن كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران

ترامب: ستعرفون قريبا إن كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران
واشنطن(صدى):

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، العديد من التصريحات بشأن إيران خلال لقائه مع رئيس الوزراء الكندي في البيت الأبيض .

وقال ترامب ، إيران ارتكبت خطأ كبيراً والطائرة الأمريكية المسيرة كانت غير مسلحة وتحلق فوق المياه الدولية وهذا موثق علمياً .

وأضاف ترامب ، ستعرفون قريبا إن كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران ، فقد تكون إيران أسقطت الطائرة المسيرة عن طريق الخطأ .

فيما أكد البنتاجون أن تقارير إيران عن إسقاط الطائرة في أجوائها كاذبة .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 75915 ] نشر منذ 9 دقائق

اللهم اضرب الظالمين باالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين .. آمين ,,

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