واشنطن(صدى):

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، العديد من التصريحات بشأن إيران خلال لقائه مع رئيس الوزراء الكندي في البيت الأبيض .

وقال ترامب ، إيران ارتكبت خطأ كبيراً والطائرة الأمريكية المسيرة كانت غير مسلحة وتحلق فوق المياه الدولية وهذا موثق علمياً .

وأضاف ترامب ، ستعرفون قريبا إن كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران ، فقد تكون إيران أسقطت الطائرة المسيرة عن طريق الخطأ .

فيما أكد البنتاجون أن تقارير إيران عن إسقاط الطائرة في أجوائها كاذبة .