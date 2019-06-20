ترامب: ستعرفون قريبا إن كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، العديد من التصريحات بشأن إيران خلال لقائه مع رئيس الوزراء الكندي في البيت الأبيض .
وقال ترامب ، إيران ارتكبت خطأ كبيراً والطائرة الأمريكية المسيرة كانت غير مسلحة وتحلق فوق المياه الدولية وهذا موثق علمياً .
وأضاف ترامب ، ستعرفون قريبا إن كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران ، فقد تكون إيران أسقطت الطائرة المسيرة عن طريق الخطأ .
فيما أكد البنتاجون أن تقارير إيران عن إسقاط الطائرة في أجوائها كاذبة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75915 ] نشر منذ 9 دقائق
اللهم اضرب الظالمين باالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين .. آمين ,,