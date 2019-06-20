” حساب المواطن ” يوضح طريقة إضافة الدخل غير الثابت

علي القحطاني(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن، أنه لابد من الإفصاح عن الدخل ومصدر الدخل في حاله وجوده، لضمان الحصول على الدعم المستحق.

ورد حساب خدمة العملاء التابع لحساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، على سؤال من مواطن بشأن إضافة الدخل في البرنامج، علمًا بأن لديه متجرًا إلكترونيًا ويريد التسجيل في البرنامج للحصول على الدعم.

وقال ” حساب المواطن ” : ” في حال وجود دخل ومصدر دخل لا بد من الإفصاح عن الدخل من خلال أيقونة ” تفاصيل الطلب – الإفصاح عن الدخل” واختيار نوع ومصدر الدخل ” غير ذلك ” ، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن، وفي حال كان الدخل غير ثابت يتم إدخال معدل المتوسط الشهري لآخر 12 شهرًا “.

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