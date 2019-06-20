حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، طقس حار الى شديد الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

كما توقعت استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدي الرؤية الافقية على شمال ووسط وشرق المملكة.

في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ، عسير تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الباحة .