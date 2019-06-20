برلماني يحرض على الإرهاب ضد المملكة .. وإعلاميون: ” إخواني وفكره متطرف “

خالد الظفيري(صدى):

عبر العديد من المغردين بالدول العربية خاصة المملكة والكويت ، عن غضبهم من السلوك الشاذ والمطرف للنائب الكويتي السابق ناصر الدويلة بعد دعوته الحوثيين لقصف الأراضي السعودية واستهداف مسرح المفتاحة في منطقة عسير.

ودشن المغردون وسماً بعنوان ” ناصر الدويلة يحرض على الإرهاب ” ووسماً آخر بعنوان ” ناصر الدويلة يحرض على القتل ” ، جاء ذلك بعد نشر ناصر الدويلة تغريدة تضمنت إحداثيات لموقع مسرح المفتاحة يطالب فيها بقصف هذا المسرح؛ الأمر الذي يعد تحريضاً صريحاً على الإرهاب.

وفي نفس السياق طالب الإعلامي والمحلل السياسي هاني الظاهري بترجمة تغريدة الدويلة وترويجها عبر مواقع التواصل وفضح الفكر الإخواني الذي يعبر عنه.

وقال الظاهري ، للناس اللي تفهم في الإعلام تغريدة الدويلة صيد ثمين والأسلوب الصحيح للتعامل معها هو ترجمتها والعمل على نشرها في الإعلام الأمريكي .

واقترح الظاهري العنوان التالي لتغريدة الدويلة: برلماني كويتي سابق يدعو الحوثي لقتل فنانة أمريكية بقصف مدينة سعودية ويُذكر في الخبر أنه إخواني وعمل مستشاراً لوزير الدفاع.

من جانبه قال محمد الساعد: ناصر الدويلة يحرض على قصف مسرح المفتاحة الثقافي في أبها هذه جريمة مكتملة الأركان ويجب محاسبة هذا الإرهابي ومحاكمته وأي إصابة لمدينة أبها السعودية يجب أن يتحملها.

وقال عناد العتيبي: ناصر الدويلة الهارب أيام الغزو يحرض على القتل لأنه إخواني فلا غرابة أن يساند جرذان إيران.

وعلق خالد المطرفي بالقول: المدعو ناصر الدويلة يحرض على عمل إرهابي داخل أراضي المملكة، هذه ليست حرية تعبير ولا رأي قانوني لنتجاوز عنه بل جريمة مكتملة من شخص يريد الإضرار بالعلاقات السعودية الكويتية لمصالحه الخاصة وأدعو السلطات الكويتية للتدخل.