ترامب يتوعد إيران بعد إسقاط طائرة أمريكية فوق مضيق هرمز

واشنطن(صدى):

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، ما فعلته إيران بشأن إسقاط الطائرة الأمريكية بأنه خطأ جسيم.

ويبحث الرئيس الأمريكي حاليا الرد على إيران؛ حيث اجتمع بـ بمسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) للوصول إلى رد مناسب.

وأفادت العربية أن القرار الأمريكي بالرد على الاعتداءات الإيرانية سيتخذ خلال ساعات.

وأسقطت إيران طائرة درون في الأجواء الدولية، وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرة مراقبة تابعة للبحرية الأميركية أسقطت من قبل نظام صواريخ أرض جو إيراني أثناء تشغيلها في المجال الجوي الدولي، فوق مضيق هرمز في حوالي الساعة 11:35 مساءً بتوقيت غرينتش في 19 يونيو 2019.

يذكر أن قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، قال إن إسقاط طائرة الدرون الأمريكية ” رسالة واضحة ” لأمريكا، موضحًا : ” لا نسعى للحرب، لكننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا “.