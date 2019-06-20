” إله الموت ” ينسحب من افتتاح بطولة الأمم الإفريقية 2019 في مصر

نواف السالم(صدى):

أعلنت الجهات المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريفية 2019، سحب تمثال ” أنوبيس ” الذي يرمز إلى ” إله الموت ” عند قدماء المصريين، من استاد القاهرة الذي سيشهد افتتاح البطولة.

وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أن الشركة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، لم تكن على علم بما يرمز له تمثال ” أنوبيس ” ، الذي كان من المقرر عرضه في افتتاح البطولة.

وأوضح ” صبحي ” أن الوزارة تواصل مع وزير الآثار خالد العناني بعد انتشار صور ” أنوبيس ” في استاد القاهرة؛ للتاكد من المعلومات التاريخية الخاصة له، وفور معرفة أنه يرمز لإله الموت تم إخراجه من الاستاد.

وأثار تواجد التمثال الذي يرمز إلى إله الموت داخل استاد القاهرة، جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى تفاعل الجهات المنظمة مع الأمر على وجه السرعة.