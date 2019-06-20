شقيقة هيفاء وهبي تكشف عن زواجها من مسؤول لبناني كبير

بيروت(صدى):

كشفت شقيقة هيفاء وهبي رولا يموت، أنها متزوجة من مسؤول لبناني كبير دون الكشف عن اسمه.

وخرجت رولا يموت عبر انستجرام لتجيب على عدد من أسئلة الجمهور، حيث ورد إليها سؤالا بشأن عدم نشرها صوراً لها برفقة هيفاء وهبي بعد المصالحة بينهما ، وقالت ” شو بدك أتصور معها وهي في المستشفى يعني؟ بعدين اتصورنا أو ما اتصورنا شو راح يغير بقدرك؟ المهم وقفت جنبها وساندتها بظرفها الصحي “.

وعلى جانب أخر طالب الجمهور رولا بأن تقوم بالمصالحة بين هيفاء وابنتها زينب ، حيث ردت: ” ما يدخل بين أم وابنتها “.