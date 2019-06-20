بالفيديو.. ” مطار حائل ” يحتفل بأول مواطنة تعين مساعد طيار

علي العنزي(صدى):

احتفل مطار حائل، بالكابتن طيار السعودية ياسمين الميمني كأول سيدة سعودية تعين بشكل رسمي كمساعد طيار في شركة نسما للطيران.

ووثق مقطع فيديو، لحظات إنطلاق الكابتن طيار ياسمين الميمني صاحبة الـ28 عامًا، في أول رحلة لها بعد التعيين الرسمي.

وحصلت ياسمين الميمني على رخصة الطيران من أمريكا، ولكنها قامت باستبدالها بأخرى سعودية عام 2013، وظلت على مدار 6 سنوات بدون عمل حتى وجدت الفرصة في شركة نسما للطيران.

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