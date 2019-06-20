” أثر جاليري ” في موسم جدة التاريخية

سعيد العجل(صدى):

حقق موسم جدة التاريخيه المقام في حي البلد منذ 8 يونيو 2019 نجاحآ باهرآ والذي يعتبر احتفال بالفن والثقافة والتاريخ والترفيه, حيث يعد حي البلد موقعاً تراثياً عالمياً معترف به من قبل اليونسكو. أثر جاليري و الذي تأسس في عام 2009 على يد حمزة الصيرفي ومحمد حافظ في جدة يلعب دورًا محوريًا في بناء المشهد الفني المعاصر في المملكة العربية السعودية بالإضافه إلى فنانين دوليين وفنانين من الشرق الأوسط.

كما يوفر المعرض مساحة للتجربة الإبداعية تهدف للحفاظ على المشاركة الجماهيرية وتشجيعها. و هي مبادرة تهدف إلى خلق مشهد فني مستدام ذو مشاركة دولية، ممثلاً لكل فناني الشرق الاوسط والفنانين الدوليين.

كما سنرى في موسم جدة التاريخيه ضمن المعروضات العديدة هو عبارة عن قطعة مركبة تحكي قصة أصل اكتشاف القهوة للإمام الشاذلي، أبدعت هذة القطعه سارة العبدلي بالتعاون مع الفنان سالم باجنيد.

يقع معرض أثر في حديقة البارحة و مفتوح يوميآ إعتبارا من 8 يونيو وحتى نهاية الموسم من الساعة 6:00 مساءً و حتى 11:00 مساءً