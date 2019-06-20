معارض تركي يتعرض لاعتداءات وحشية على يد أنصار ” أردوغان “

نايف السالم(صدى):

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتهاكاته وتصرفاته غير القانونية اتجاه رموز المعارضة، إذ تعرض أحد المعارضين لاعتداءات وحشية على يد أنصار النظام التركي.

وأكدت مصادر تعرض منسق لقاءات المعارض التركي ” أكمل إمام أوغلو ” المرشح لانتخابات بلدية اسطنبول، إلى اعتداءات وحشية على يد أنصار ” أردوغان ” وسط العاصمة أنقرة.

وفي سياق متصل، أكد كرم سعيد الباحث في الشأن التركي، أن النظام التركي يتصرف بطريقة غير قانونية وغير منطقية، مثل الإعتداء على رموز المعارضة واستهداف المعارضون والصحفيون.

ولفت ” كرم ” إلى أن هذه الاعتداءات لها العديد من الدلالات، مثل تكريس المنهج السلطوي في إدارة البلاد، وتنامى حضور المعارضة السياسية في تركيا.

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