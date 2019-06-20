النيابة العامة تحذر من إساءة استخدام الهواتف المزودة بكاميرا

علي القحطاني(صدى):

حذر نظام مكافحة جرائم المعلوماتيهة بالنيابة العامة ، المواطنين عبر صفحتها الرسمية بتويتر، من إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا لعدم التعرض للمساءلة .

وقالت النيابة في منشور لها ، ” تصوير ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، وما في حكمها، يعد موجباً للمساءلة الجزائية، طبقاً لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ” .

وتابعت ، فهذا يٌعرض للمسائلة القانونية ، وعقوباتها السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى خمسمائة الف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين .