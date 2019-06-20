  • الخميس 20

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. النيابة العامة تحذر من إساءة استخدام الهواتف المزودة بكاميرا

النيابة العامة تحذر من إساءة استخدام الهواتف المزودة بكاميرا

النيابة العامة تحذر من إساءة استخدام الهواتف المزودة بكاميرا
علي القحطاني(صدى):

حذر نظام مكافحة جرائم المعلوماتيهة بالنيابة العامة ، المواطنين عبر صفحتها الرسمية بتويتر، من إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا لعدم التعرض للمساءلة .

وقالت النيابة في منشور لها ، ” تصوير ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، وما في حكمها، يعد موجباً للمساءلة الجزائية، طبقاً لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ” .

وتابعت ، فهذا يٌعرض للمسائلة القانونية ، وعقوباتها السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى خمسمائة الف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين .


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *