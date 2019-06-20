واشنطن تتخذ قرارها في الرد على إسقاط إيران لطائرة أمريكية

واشنطن(صدى):

كشفت مصادر بالبيت الأبيض في تصريحات إعلامية ، أن القرار الأمريكي بالرد على الاعتداءات الإيرانية اتخذ لكن الموعد لم يحدد بعد .

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية للتجسس في محافظة هرمزجان جنوب شرقي البلاد، بعدما اخترقت المجال الجوي للبلاد.

إلا أن مسؤولا أمريكيا صرح بأن إسقاط الطائرة تم فوق المياه الدولية، فوق خليج هرمز.