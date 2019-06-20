نصائح ” الغذاء والدواء ” عند شراء الأسماك المبردة والمجمدة

عادل الحربي(صدى):

قدمت هيئة الغذاء والدواء ، بعض النصائح للمواطنين عند شراء الأسماك المجمدة .

وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية بتويتر ، عند شراء الأسماك يجب مراعاة النقاط التالية :

الاسماك المبردة ، عليك أن تتأكد من أن الأسماك مغطاه بالثلج المجروش ، رائحة السمك طبيعية ، عيون السمكة لامعة وشفافة وغير غائرة ، وأيضا تطون الاسماك الكاملة وشرائح الأسماك صلبة القوام وخياشيمها حمراء اللون خالية من المواد اللزجة .

وتابعت ، وفي حالة الأسماك المجمدة ، يجب الحرص على نقل الأسماك المجمدة بسرعة وخزنها في درجات حرارة مناسبة تجنباً لذوبانها وفسادها ، وتجنب شراء الأسماك المجمدة إذا كان تغليفها مفتوحاً وممزقاً .