وظائف شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، عن توفر وظائف تقنية شاغرة وفق التفاصيل المذكورة اسفله.

وتضمنت الوظائف مُحلل نظم مساعد: المؤهل المطلوب: البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب الآلي) بتقدير ممتاز أو جيد جداً، لا يشترط في المتقدمين خبرة ،دورات تخصصية في مجال تحليل النظم، يشترط في المتقدمين إتقان اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

و مُطوّر نظم أمن المعلومات: المؤهل المطلوب: البكالوريوس اختصاصات (أمن المعلومات) بتقدير ممتاز أو جيد جداً، لا يشترط في المتقدمين خبرة ، التركيز على المواد بأمن المعلومات، يشترط في المتقدمين إتقان اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابتاً، يفضّل من لديه الشهادات التالية CISSP، أو شهادة معتمدة في إدارة أمن الشبكات CCSP CCSS.

واخصائي احصاء: المؤهل المطلوب: البكالوريوس أو أكثر في تخصص (إحصاء) بتقدير ممتاز أو جيد جداً، يشترط في المتقدم خبرة تفوق سنة ، يشترط في المتقدمين إتقان اللغة الإنجليزية.

المرجو من المهتمين بالوظائف اعلاه الإطلاع على التفاصيل والتقديم عبر الموقع الإلكتروني التالي:هنــــــــــا.