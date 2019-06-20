دراسة: تخلص من ارتجاع المريء بحبات من اللوز والخلاصات العشبية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة طبية حديثة ، أنه أصبح الآن من الممكن التخلص من مشكلة ارتداد حمض المعدة إلى المريء والتي تُحدث طعماً مراً في الفم ، بتناول بضع حبات من اللوز النيئ والخالي من الملح خلال النهار، فهذا يساعد على محاربة الحموضة الزائدة في المعدة.

وأكدت الدراسة ، ان ذلك يعود إلى أن اللوز يحتوي على زيت يشكل حماية لجدار المعدة من تأثير حموضة الطعام ويساهم في إعادة التوازن إلى إفراز العصارة الهضمية.

ومن الممكن أيضاً اللجوء إلى بيكربونات الصودا من أجل حلّ المشكلة نفسها، وفي هذه الحالة ينصح بمزج نصف ملعقة وسط منه مع كوب من الماء الفاتر والقليل من عصير الليمون وشرب المزيج قبل مواعيد الوجبات.

ومن المفيد ايضاً استخدام خلاصات عشبية مثل النعناع والبابونج والكمون والزنجبيل والشومر وغيرها.