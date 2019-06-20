” العمل ” توضح حقيقة فصل مواطنين على يد وافد بأحد الشركات

عادل الحربي(صدى):

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، بيانًا حول الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شكوى ضد وافد من أحد الجنسيات العربية يمارس الفصل التعسفي على الموظفين.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنها قامت برصد الحالة والشخوص على المنشأة؛ للتأكد من صحة ما تم تداوله حول فصل عددًا من الموظفين السعوديين فصلًا تعسفيًا، وهو الأمر الذي يعد مخالفًا لأحكام نظام العمل.

وأوضحت أن التحقيق الأولى أكد وجود عدد من المخالفات على هذه المنشأة، لافتة إلى أنها تواصل تحقيقاتها في ما تم تداوله، وستتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة.

وأهابت الوزارة بالجميع، التعاون معها عند رصد أي نوع من المخالفات، وذلك عن طريق تطبيق ” معًا للرصد ” أو بالاتصال بالرقم الموحد 19911 أو فروع الوزارة.