لحظات مرعبة.. الشاب ذو الرداء الأصفر يكشف تفاصيل إخماده حريق ينبع

نايف السالم(صدى):

أثار المواطن الشاب الذي أخمد حريق محطة وقود ينبع إعجاب المواطنين ، بشجاعته، بعد أن نجح في إنقاذ الأرواح والممتلكات.

وكانت البداية عندما تعطل إطار مركبة الشاب ثامر المرزوقي على الطريق منتصف الليل بينبع،و الذي لجأ إلى استقلال سيارة أخرى لنقل سيارته إلى محطة قريبة من المكان، وعندما وصل إلى المحطة رأى سيارة تسير بسرعة وارتطمت بالمحطة واشتعلت النيران بها.

لم يفر المرزوقي لينجو بنفسه ، بل هرع نحو المحطة وقام بإخلائها من المركبات والأشخاص وأبلغ الشرطة لإطفاء الحريق وبقى مع رجال الإطفاء حتى تمت السيطرة على الحريق.

وامتلأت منصة “تويتر” بتغريدات الإشادة بشجاعة المرزوقي ، وتم تدشين وسماً بعنوان البطلذوالرداء_الأصفر، أثنوا فيه على شجاعة الشاب وبسالته.