” البريد ” تحذر من حساب مزيف ينتحل هويتها

عادل الحربي(صدى):

أطلقت مؤسسة البريد السعودي، تحذيرها من حساب مزيف ينتحل هويتها ويطالب المواطنين بالإدلاء ببياناتهم مقابل جوائز وهمية.

وقال البريد على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” الحساب المشار إليه مزيف لا يمثل مؤسسة البريد السعودي وينتحل شعارها “.

وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الحساب المزيف مع مقدمي الخدمة، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية، مضيفًا ” لذا نحذر عملاءنا الكرام من التعامل معه بأي طريقة كانت والمؤسسة تخلي المسؤولية بذلك “.

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص حول هذا الحساب المزيف، الذي يغري المواطنين بحوائز وهمية غير حقيقية.