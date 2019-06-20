بالصور.. ” بورش ” تزيح الستار عن أجدد سياراتها الرياضية 

برلين(صدى):

أزاحت شركة بورش الستار عن أجدد سياراتها الرياضية وهما بورش 718 كايمن GT4 2020 و بورش 718 بوكستر سبايدر 2020.

وتعتمد كلتا سيارات بورش 2020 ميكانيكياً على محرك بوكسر 6 سلندر خطي تنفس طبيعي سعة 4 لترات يولد قوة 414 حصان (420 حصان أوروبي PS) و 420 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل هذا القلب النابض مع قير عادي من 6 سرعات، مما يمكن سيارتي بورش 718 كايمن GT4 2020 و بورش 718 بوكستر سبايدر 2020 من الوصول إلى سرعة 100 كم/س (62 ميل/س) بعد انطلاقهما من السكون في 4.4 ثانية.

وظهر فرق في السرعة القصوى بين أجدد سيارات بورش الرياضية، فهي تبلغ 301 كم/س (187 ميل/س) في سيارة 718 بوكستر سبايدر ، وتصل السرعة الأعلى إلى 304 كم/س (189 ميل/س) في سيارة كايمن GT4 الجديدة .

وسجلت سيارة بورش 718 كايمن جي تي 4 – Porsche 718 Cayman GT4 2020 على مضمار حلبة نوربورينغ رقم أسرع بمقدار 10 ثواني من الموديل السابق .

وحازت السيارتين على فلاتر للعادم، ونظام stop/start تلقائي ، وكان أهم تجديد على السيارتين هو تخفيض وزنهما بمقدار بلغ 30 كيلوغرام (66 باوند) ، وبدون شك وفرت بورش كمية إضافية من الديناميكية الهوائية في أجدد سيارات رياضية لديها، كما يوجد لها قوة سفلية أفضل بمقدار 50% مقارنة مع الموديل السابق من GT4 .

وتسير سيارتي 718 كايمان GT4 و 718 بوكستر سبايدر الجديدتين على اطارات قياس 20 إنش خفيفة في الوزن محاطة بـ عجلات ميشلان بايلوت سبورت كب 2 – Michelin Pilot Sport Cup 2 قياس 245/35 في الأمام و 295/30 في الخلف .

وعن أسعار سيارات بورش 2020 الجديدة في الأسواق الأمريكية.. يبدأ سعر بورش 718 كايمن GT4 2020 من 99,200 دولار أمريكي أي ما يعادل 372 ألف ريال سعودي .سعر بورش 718 بوكستر سبايدر 2020 يبدأ من 96,300 دولار أمريكي أي ما يعادل 361,125 ريال سعودي .