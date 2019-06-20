بالفيديو.. سيارة تدهس أحد عمال محل تجاري في جازان بعد مشاجرة عنيفة 

تركي السالم(صدى):

رصد مقطع فيديو لحظة الاعتداء على عمال بأحد المحال التجارية بمحافظة الدرب في جازان.

وبدا في المقطع أحد الأشخاص وهو يطلب من البائع داخل سوبر ماركت “ التاج ” أن يعطيه علبة سجائر، وعندما طلب منه البائع أن يدفع قيمة السجائر، أخبره أن يعطيه السجائر أولاً.

وظهر في الفيديو حصول الشخص على السجائر ، وتعمده أن يخرج من السوبر ماركت بدون أن يدفع قيمة مشترياته، فخرج البائع خلفه واندلعت مشاجرة خارج المحل.

وشارك في المشاجرة عاملين آخرين وفجأة أقدم السائق المرافق للشخص الذي يتعارك مع العمال على دهس أحد العمال وقام بكسر قدمه ثم فر هارباً.