موعد إيداع دعم القروض العقارية لمستفيدي سكني 

عادل الحربي(صدى):

قال متحدث وزارة الإسكان سيف السويلم إنه سيتم إيداع دعم القروض العقارية لمستفيدي سكني اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وأشار السويلم عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” إلى أنه سيتم إيداع دعم القروض العقارية لأهالينا مستفيدي سكني اعتباراً من الأسبوع المقبل بعد اعتماد التعديل الجديد لحاسبة الدعم.

ويشمل مستفيدي الوزارة والصندوق، وسيتم تعويض من سبق لهم الحصول على القروض بأثر رجعي”، ويمكن مراجعة حاسبة الدعم من خلال الرابط:https://sakani.housing.sa/calculator