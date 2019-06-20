بالفيديو.. أخطبوط ضخم يهاجم غواص في المحيط الهادي

وكالات(صدى):

شهد بحر اليابان الغربي في المحيط الهادي، حادث غريب بعدما هاجم أخطبوط أحد الغواصين، وحرص صديقه على تصوير الواقعة.

وقالت صحيفة ” ديلي ميرور ” ، إن أخطبوط ضخم هاجم أحد الغواصين أثناء ممارسة هوايته في أعماق البحار، ولف أذرعه على جزء كبير من جسده.

وحاول الغواص التخلص من الأخطبوط الذي تشبث بساقه، حتى نجح في التخلص منه واستطاع الهروب منه والاختباء بين الحجارة في القاع حتى فقد الأخطبوط أثره.

ويعيش الأخطبوط في أعماق البحار، ويكثر في المحيط الهادي وبالقرب من السواحل البريطانية واليابان وشبه الجزيرة الكورية.