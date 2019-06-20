الغرفة التجارية الصناعية تعلن عن 308 وظيفة شاغرة للجنسين في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبر مركز التوظيف عن توافر 308 وظيفة متنوعة شاغرة للجنسين، وذلك للعمل في العديد من الشركات في القطاع الخاص، مشترطة أن يكون المتقدمين أو المتقدمات من حملة الجنسية السعودية.

وأشارت إلى وظائف شاغرة للرجال في شركة المأكولات السريعة ” البيك ” ، مبينة أن يتم التقديم في يوم 23/6/2019 ميلادي – من الساعة 8 صباحاً إلى 10 صباحاً – في غرفة الرياض.

ولفتت إلى وظائف شاغرة للرجال في شركة الكربونات السعودية، موضحة أن يتم التقديم في يوم 23/6/2019 ميلادي – من الساعة 10 صباحاً إلى 12 مساءً – في مبنى الشركة.

وأوضحت أن هناك وظائف شاغرة للنساء في الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة أمنكو، لافتة إلى أنه تم التقديم في يوم 23/6/2019 ميلادي – من الساعة 8 صباحاً إلى 10 صباحاً – في غرفة الرياض.

وأردفت أنه يوجد وظائف شاغرة للرجال في شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة، مشيرة إلي أنه تم التقديم في يوم 24/6/2019 ميلادي – من الساعة 8 صباحاً إلى 10 صباحاً – في غرفة الرياض.

ومن بين الوظائف.. وظائف شاغرة للرجال في شركة الروابط العالمية ويتم التقديم في يوم 24/6/2019 ميلادي – من الساعة 8 صباحاً إلى 10 صباحاً – في غرفة الرياض.

كما يوجد وظائف شاغرة في إذاعة ألف ألف ويتم التقديم في يوم 24/6/2019 ميلادي – من الساعة 10 صباحاً إلى 1 مساءً – في مبنى الشركة عمارة السلام – الدور الأول.

وظائف شاغرة للنساء شركة أحمد عبد الله العيسى

ويتم التقديم في يوم 24/6/2019 ميلادي – من الساعة 10 صباحاً إلى 1 مساءً – في مبنى الشركة.

وظائف شاغرة للرجال في شركة أحمد عبد الله العيسى ويتم التقديم في يوم 25/6/2019 ميلادي – من الساعة 8 صباحاً إلى 10 صباحاً – في غرفة الرياض.

وظائف إذاعة ألف ألف – للإناث ويتم التقديم في يوم 25/6/2019 ميلادي – من الساعة 10 صباحاً إلى 1 مساءً – في مبنى الشركة.

وظائف شاغرة للنساء في شركة الوسيلة الدولية للدعاية والإعلان ويتم التقديم في يوم 25/6/2019 ميلادي – من الساعة 11 صباحاً إلى 1 مساءً – في مبنى الشركة.

وظائف شاغرة في شركة الروابط العالمية للإناثويتم التقديم في يوم 25/6/2019 ميلادي – من الساعة 10 صباحاً إلى 12 مساءً – في غرفة مبنى الشركة.

وظائف شاغرة في شركة سنابل السلام ويتم التقديم في يوم 26/6/2019 ميلادي – من الساعة 8 صباحاً إلى 10 صباحاً – في غرفة الرياض.

وأشارت إلى المؤهلات المطلوبة ومنها البكالوريوس، الدبلوم، الثانوية العامة،

الشهادة المتوسطة – الكفاءة.

ومن بين الشروط العامة: أن يكون المتقدمين، أو المتقدمات من حملة الجنسية السعودية، أن يكونوا حاصلين أو حاصلات على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة.