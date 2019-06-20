فرجاني ساسي: تونس ستحظى بدعم جماهير الزمالك بأمم أفريقيا

طلال الغامدي(صدى):

قال لاعب وسط الزمالك المصري، التونسي فرجاني ساسي، أن الكثيرين يرشحون المنتخب التونسي لنيل لقب كأس أمم أفريقيا، وسيزيدنا ذلك ثقة لكن يجب أن نستعد كما يجب لكل المباريات ولا نحرق المراحل، أثق في أننا سنقدم مستوى جيداً.

وتابع ساسي في تصريحات إعلامية ، أن منتخب بلاده سيحظى بدعم خاص عندما يخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تنطلق غداً الجمعة في مصر.

وأكد ساسي ، نملك أفضلية كبيرة لأن البطولة ستقام في مصر، من المؤكد سيدعم المصريون المنتخبات العربية، وخاصة تونس التي ستحظى بمؤازرة جمهور الزمالك، وهذا الأمر سيدفعنا لتقديم مباريات جيدة .

يٌشار إنه تخوض تونس منافسات الدور الأول للبطولة ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً أنغولا ومالي وموريتانيا.