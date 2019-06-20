بالفيديو.. مواطنان يخترعان تحسينات تقضي على عيوب المكيف الصحراوي

حمود العنزي(صدى):

تمكن مواطنان واعدان من إدخال تحسينات على مكيف صحراوي تمنع ضعف التبريد او تسريب الغبار وغيرها من المشاكل المعتادة في مثل هذا النوع من المكيفات .

وأظهر مقطع فيديو التطورات التي ابتكرها الشابان ، كالفلتر الذي سيعزل الأبواب الداخلية عن آشعة الشمس كما يسهل عملية الفك والتركيب ، مع وجود ستائر لمنع دخول رذاذ إلى داخل الغرفة ، وإضافة وحدة لتصريف المياه المالحة ومقياس للتبريد .

ونجح الشابان المخترعان في إيصال فكرتهما الرائده للقضاء على عيوب تلك المكيفات ، معربين عن طموحهما لتحسين مكيفات المشاعر المقدسة إذ يمتلكان 3 براءات اختراع بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية .