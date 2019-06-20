بالفيديو.. مواطنان يخترعان تحسينات تقضي على عيوب المكيف الصحراوي
تمكن مواطنان واعدان من إدخال تحسينات على مكيف صحراوي تمنع ضعف التبريد او تسريب الغبار وغيرها من المشاكل المعتادة في مثل هذا النوع من المكيفات .
وأظهر مقطع فيديو التطورات التي ابتكرها الشابان ، كالفلتر الذي سيعزل الأبواب الداخلية عن آشعة الشمس كما يسهل عملية الفك والتركيب ، مع وجود ستائر لمنع دخول رذاذ إلى داخل الغرفة ، وإضافة وحدة لتصريف المياه المالحة ومقياس للتبريد .
ونجح الشابان المخترعان في إيصال فكرتهما الرائده للقضاء على عيوب تلك المكيفات ، معربين عن طموحهما لتحسين مكيفات المشاعر المقدسة إذ يمتلكان 3 براءات اختراع بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75898 ] نشر منذ 21 دقيقة
كفو ياشباب .. كثر الله من امثالكم ,,