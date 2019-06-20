وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة حفر الباطن

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت جامعة حفر الباطن، باب التقديم على عدد من الوظائف الأكاديمية النسائية والرجالية الشاغرة؛ للعمل في عدد من الكليات.

وأوضحت الجامعة، أن الوظائف المتاحة في كليات “العلوم، الآداب، الهندسة، المجتمع، الصيدلة، العلوم الطبية، إدارة الأعمال، وعلوم وهندسة الحاسب الآلي”.

كما أشارت إلى أنه يُشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسي ولائقًا صحيًا، وألا يكون المتقدم أو المتقدمة موظفاً في القطاع الحكومي.

وأَضافت أن التقديم متاح منذ الأحد الماضي ويستمر حتى الثلاثاء القادم الموافق 22/10/1440هـ، من خلال الرابط التاليهنا