الشرطة البريطانية تعتقل رجلا بتهمة القتل غير العمد للاعب الأرجنتيني سالا

نواف السالم(صدى):

ألقت الشرطة البريطانية، أمس الأربعاء، القبض على رجل بتهمة القتل غير العمد على خلفية وفاة المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا إثر تحطم طائرته فوق مياه بحر المانش.

وقال المحقق سايمون هوكستر من قسم شرطة دورسيت في بيان إعلامي ، نتيجة للتحقيقات التي قمنا بها أمس الأربعاء، ألقينا القبض على رجل يبلغ 64 عاما من منطقة شمال يوركشير للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل غير العمد نتيجة لفعل غير قانوني .

وأضاف سايمون ، يتعاون معنا بالتحقيق وتم إطلاق سراحه وما زال تحت التحقيق ، رافضا منح المزيد من التفاصيل حول هوية الموقوف.

وقضى المهاجم الأرجنتيني سالا (28 عاما) إثر تحطم طائرة كان على متنها والطيار ديفيد إيبوتسون في 21 يناير في بحر المانش، وهي في طريقها من مدينة نانت الفرنسية حيث كان يدافع عن ألوان فريقها، إلى العاصمة الويلزية التي انتقل إلى فريقها كارديف سيتي.