مؤسسة تجارية كبرى بالرياض تعلن عن وظائف مبيعات شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مؤسسة تجارية كبرى في العاصمة الرياض، عن توفر وظائف مبيعات شاغرة للنساء والرجال؛ لافتة إلى أنه يفضل في المتقدم الحصول على خبرة في مجال البيع بالتجزئة، والمؤهل المطلوب مناسب للوظيفة.

وتوفر الشركة رواتب مجزية بالإضافة لحوافز ومكافئات سنوية، وبيئة عمل مناسبة، كما يستفيد الموظفون من تامين طبي وسكن.

وأوضحت أن التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة على البريد الإلكتروني الآتي: [email protected] أو التواصل على الرقم الآتي:0556661403