الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا من حرم جامعة صنعاء

فهمي محمد(صدى):

استمراراً لاستغلال مليشيات الحوثي المدنيين ومواقعهم كدروع بشرية لتنفيذ عملياتهم الإرهابية ، رصدت قوات تحالف الشرقية في اليمن ، صباح اليوم ، انطلاق صاروخ باليستي من حرم جامعة صنعاء وسقوطه داخل الأراضي اليمنية.

وكان المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي أعلن في بيان إعلامي ، اليوم الخميس ، أنه عند الساعة 22:23 من مساء الأربعاء، سقط مقذوف حوثي معادٍ بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة في الشقيق، ولم ينتج عنه أي أضرار بشرية أو مادية (تلفيات).

وأوضح أن “الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه، في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز ) – على حد زعمها – ما يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، التي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني”.