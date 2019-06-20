بالفيديو.. متهور يمارس التفحيط في حي الصناعية بنجران 

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو شخص متهور يمارس التفحيط بحي الصناعية في نجران وسط مطالبات باتخاذ عقوبات صارمة صارمة ضد هؤلاء المفحطين.

وأثار المقطع المتداول جدلا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي في المملكة، ما دفعهم يطالبون الجهات المختصة بردع المفحطين حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وقال مغرد إنه يفحط قبل ما يقرب من الوايت، مشددا: ” لا بد من الوقوف بحزم ضد مثل هؤلاء الشباب المتهور فحياة الآخرين ليست لعب في أيديهم “.

ورأى مغرد آخر: ” نعم هذا تفاجأ بالوايت ” ، كما تساءل مغرد ثالث، قائلا: ” لماذا كل هذي التبريرات لتصرف شخص متهور.. لابد من الوقف بحزم على كل متهور “.