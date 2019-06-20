‏الجبير: هناك أدلة تثبت أن إيران تقف وراء الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الخميس، أن المملكة لا تريد حربا مع إيران، وأن المجتمع الدولي مصمم على مواجهة سلوك طهران العدائي؛ لافتًا إلى أن المملكة تتشاور مع الحلفاء لتأمين الممرات المائية ونبحث في خيارات متعددة.

وقال عادل الجبير، أنه على إيران تغيير سلوكها العدواني ووقف دعم الإرهاب؛ مؤكدًا أن هناك أدلة كافية على أن إيران تقف وراء الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط.