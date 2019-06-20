صحة عسير تدشن خدمة الرعاية المنزلية لأطفال التوحد

محمد بن طحيطح(صدى):

أوضحت صحة عسير أنه تم تدشين مبادرة الرعاية المنزلية لأطفال التوحد بمنطقة عسير وذلك بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال بالشراكة بين مركز اضطرابات النمو والتوحد بالمستشفى وإدارة الطب المنزلي بصحة عسير .

حيث تم تدشين هذه المبادرة في مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال وذلك بهدف الوصول إلى الفئة المستهدفة بخدمات البرنامج في منازلهم عبر زيارات الطب المنزلي .

وحضر التدشين مدير عام الطب المنزلي بوزارة الصحة الدكتور علي الغامدي ، والمشرف العام على مراكز النمو والتوحد بالمملكة الدكتورة سميرة الغامدي ، ومدير الطب المنزلي بصحة عسير الدكتور محمد فايع ، و مدير مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال الدكتور عبدالله الوادعي .

وقام الفريق بعد ذلك بعمل زيارات ميدانية لعدد من المرضى المشمولين بالخدمة في منازلهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتأكد من وضعهم الصحي وتلبية إحتياجاتهم الصحية .

وأكدت صحة عسير أن هذه الخطوة تأتي ضمن الأهداف التي تسعى لتحقيقها والعمل عليها سعياً لتحقيق متطلبات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 وذلك لتحسين أداء القطاع الصحي وتعزيز الشراكة المجتمعية على جميع الأصعدة وفي كل المجالات .